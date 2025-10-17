Forbes Manfredi Barbera nei 100 top manager d' Italia | Premiato un modello d' impresa che sa guardare avanti

Manfredi Barbera, ceo dei Premiati Oleifici Barbera è stato inserito dalla rivista Forbes tra i cento top manager d'Italia. “Ci sono riconoscimenti che raccontano più di mille parole ed essere stato inserito tra i 100 manager che stanno ridefinendo la leadership del futuro rappresenta per me e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

