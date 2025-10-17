Foodish | Joe Bastianich incorona le migliori pallotte cacio e ove di Pescara con Cirilli amante del timballo

È andata in onda nella serata di giovedì 16 ottobre su Tv8 il nuovo appuntamento con il gusto, con Pescara al centro della scena. Joe Bastianich è sbarcato in città con il suo programma televisivo Foodish per incoronare le migliori pallotte cacio e ove. Ad accompagnarlo in questa avventura il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Joe Bastianich, insieme a Francesco Paolantoni, è andato alla ricerca della pasta patate e provola più foodish di Napoli. A vincere è stato Zito 41, in zona Toledo, dove Stefano ha proposto una pasta patate e provola arricchita da pancetta e ragù napoletano, u - facebook.com Vai su Facebook

Dove si troveranno i pancake più #Foodish di Milano? Joe Bastianich e Giaele De Donà li hanno trovati per noi! L’appuntamento è per questa sera alle 20:30, in prima visione assoluta su Tv8! #StayHungryStayFoodish - X Vai su X

Chi è Vittorio Anthony: tutto sul tiktoker napoletano, autista di Joe Bastianich a “Foodish” - Conosciamo meglio Vittorio Anthony, apprezzato sui social, e noto al pubblico televisivo per il suo ruolo nel programma "Foodish". Lo riporta donnaglamour.it

GialappaShow, non solo Brenda Lodigiani/Silvia Toffanin. Arrivano Miriam Leone, le parodie di Joe Bastianich e... Cast, quando torna e tutte le novità - Sky (e in streaming su NOW) con la nuova stagione al via 20 ottobre, ogni lunedì, alle ore 21. Da affaritaliani.it

Foodish, da oggi su TV8 la seconda stagione con Joe Bastianich - Joe Bastianich ritorna alla conduzione di Foodish: la seconda stagione andrà in onda in prima tv assoluta su TV8 a partire da oggi, lunedì 8 settembre 2025, dal lunedì al venerdì alle ore 20. Secondo gazzetta.it