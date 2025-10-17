Foodish | Joe Bastianich incorona le migliori pallotte cacio e ove di Pescara con Cirilli amante del timballo

Ilpescara.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È andata in onda nella serata di giovedì 16 ottobre su Tv8 il nuovo appuntamento con il gusto, con Pescara al centro della scena. Joe Bastianich è sbarcato in città con il suo programma televisivo Foodish per incoronare le migliori pallotte cacio e ove. Ad accompagnarlo in questa avventura il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

