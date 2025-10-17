Fondi pubblici per stabilimento balneare denunce a Macerata
La Guardia di Finanza di Macerata ha scoperto una frode da 500mila euro su fondi garantiti dallo Stato, usati per acquistare uno stabilimento balneare e un ristorante. Il gip ha disposto il sequestro di beni per oltre 850mila euro, tra cui lo stabilimento Cala Maretto di Civitanova Marche, quote societarie e conti correnti. Quattro persone sono state denunciate per malversazione, false fatture, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. L’indagine è coordinata dalla Procura di Macerata. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Approfondisci con queste news
Fondi pubblici solo al 5% delle imprese italiane • Per 19 imprese su 20 ottenere contributi pubblici disponibili a livello europeo, nazionale e regionale resta un miraggio: informazioni troppo frammentate. - X Vai su X
Figli di…papà. Fondi pubblici gestiti a uso e consumo dei propri familiari. Nel video ti spiego chi e come - facebook.com Vai su Facebook
Fondi di Stato per comprare stabilimento balneare, sequestri - Partendo da un'indagine sull'utilizzo di aiuti pubblici da parte di una società del settore abbigliamento, la Guardia di Finanza ha scoperto un sistema finalizzato a ottenere un fondo garantito dallo ... Lo riporta msn.com
Fondi statali “dirottati” per acquistare stabilimento balneare: sequestri per 850mila euro - Lo schema illecito – Secondo gli elementi raccolti, sarebbe stato ottenuto un fondo garantito dallo Stato di circa 500mila euro, poi distratto rispetto alla ... pupia.tv scrive
Autoriciclaggio, malversazione e reati fiscali in un'azienda di abbigliamento: a Macerata denunciate 4 persone, sequestrati beni per 850mila euro. Vincoli a uno stabilmento ... - MACERATA Fondi statali per l'azienda di abbigliamento investiti per comprare uno chalet ristorante. Si legge su msn.com