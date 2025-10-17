Fondi pubblici per stabilimento balneare denunce a Macerata

La Guardia di Finanza di Macerata ha scoperto una frode da 500mila euro su fondi garantiti dallo Stato, usati per acquistare uno stabilimento balneare e un ristorante. Il gip ha disposto il sequestro di beni per oltre 850mila euro, tra cui lo stabilimento Cala Maretto di Civitanova Marche, quote societarie e conti correnti. Quattro persone sono state denunciate per malversazione, false fatture, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. L’indagine è coordinata dalla Procura di Macerata. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

