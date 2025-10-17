Fondi per i cronici 15 milioni a Bergamo

REGIONE. Le risorse provenienti dal Pnrr serviranno per favorire le cure a domicilio di anziani e fragili. Quasi 6,6 milioni per i percorsi in capo ai medici di base, il resto alle Asst e ai bandi Ats. Per la Lombardia 143 milioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Fondi per i cronici, 15 milioni a Bergamo

