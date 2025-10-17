Fondi del Pnrr Sicilia regione lumaca | spesi 510 milioni su 1,9 miliardi

Al gong mancano 8 mesi. Ma ci sono assessorati fermi al palo. E così l’ultimo bilancio della spesa dei fondi del Pnrr ha fatto registrare un dato da allarme rosso: su un miliardo e 900 milioni a sua disposizione, la Regione ha speso appena 510 milioni (il 26%) e rendicontato a Bruxelles ancora meno (il 7%). Il rischio di un flop, cioè di perdere risorse, non è mai stato così alto, visto che la. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fondi del Pnrr, Sicilia regione “lumaca”: spesi 510 milioni su 1,9 miliardi

Scopri altri approfondimenti

ITS Campus Caboto in via Atratina: nuovi fondi dal PNRR Cesare d’Amico: “Soddisfatti per l'impegno e per i risultati raggiunti” Proseguono a pieno regime gli interventi di riqualificazione presso l'Istituto dell’Atratina, già delle Suore di Santa Maria Maddalena P - facebook.com Vai su Facebook

Cronicità: aumentano i fondi con il Pnrr ma peggiora l’assistenza sul territorio https://ilsole24ore.com/art/cronicita-aumentano-fondi-il-pnrr-ma-peggiora-l-assistenza-territorio-AHtYqTCD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter# - X Vai su X

Fondi del Pnrr, Sicilia regione “lumaca”: spesi 510 milioni su 1,9 miliardi - Ritardi macroscopici soprattutto nei settori dell’agricoltura, della cultura e dei rifiuti. Scrive msn.com

Pnrr, Moody’s: l’Italia finora ha speso solo il 44% dei fondi europei - Covid il Sud Italia è cresciuto più rapidamente della media nazionale: tra il 2019 e il 2023, la crescita del pil reale in regioni del Mezzogiorno come Puglia, Campania e Sicilia è aumentato ... Scrive milanofinanza.it

Cronicità: aumentano i fondi con il Pnrr ma peggiora l’assistenza sul territorio - Nel 2023 un quarto delle Regioni non ha raggiunto la sufficienza nell’erogazione dei Lea. Come scrive ilsole24ore.com