Fondi del Pnrr Sicilia regione lumaca | spesi 510 milioni su 1,9 miliardi

Al gong mancano 8 mesi. Ma ci sono assessorati fermi al palo. E così l’ultimo bilancio della spesa dei fondi del Pnrr ha fatto registrare un dato da allarme rosso: su un miliardo e 900 milioni a sua disposizione, la Regione ha speso appena 510 milioni (il 26%) e rendicontato a Bruxelles ancora meno (il 7%). Il rischio di un flop, cioè di perdere risorse, non è mai stato così alto, visto che la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

fondi del pnrr sicilia regione lumaca spesi 510 milioni su 19 miliardi

