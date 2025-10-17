Fondazione Milan una scuola nella Repubblica Democratica del Congo | tutti i dettagli

AC Milan e Fondazione Milan, in collaborazione con la Fondazione Mama Sofia (Repubblica Democratica del Congo) per la costruzione e l'ampliamento di una scuola per 100 tra ragazze e ragazzi tra i 12 e i 19 anni a Biabu. La nota ufficiale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fondazione Milan, una scuola nella Repubblica Democratica del Congo: tutti i dettagli

