Fondazione Milan una scuola nella Repubblica Democratica del Congo | tutti i dettagli

Pianetamilan.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AC Milan e Fondazione Milan, in collaborazione con la Fondazione Mama Sofia (Repubblica Democratica del Congo) per la costruzione e l'ampliamento di una scuola per 100 tra ragazze e ragazzi tra i 12 e i 19 anni a Biabu. La nota ufficiale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

fondazione milan una scuola nella repubblica democratica del congo tutti i dettagli

© Pianetamilan.it - Fondazione Milan, una scuola nella Repubblica Democratica del Congo: tutti i dettagli

Contenuti che potrebbero interessarti

fondazione milan scuola repubblica"YAWP Festival. In piedi sui banchi di scuola": a BASE Milano la seconda edizione - Si terrà venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre, a BASE Milano, la seconda edizione di "YAWP Festival. Da finanza.repubblica.it

Fondazione scuola, 600 mila euro per il 4+2 - La Fondazione per la scuola italiana, ente non profit interamente finanziato da privati e presieduto da Stefano Simontacchi, supporta gli istituti che aderiscono al nuovo modello della formazione ... Lo riporta ansa.it

fondazione milan scuola repubblicaFondazione per la scuola, 600 mila euro per le 20 filiere del 4+2 più efficaci: il bando per gli istituti - Le candidature dovranno arrivare entro e non oltre il 24 ottobre 2025 e saranno esaminate da una commissione composta da esperti del settore ... Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Fondazione Milan Scuola Repubblica