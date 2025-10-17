Fondazione Antonio Presti | nasce la Porta dei sogni al museo Magma
Un’onda magmatica di bellezza civile attraversa viale Nitta: nell’ambito della Triennale della Contemporaneità promossa dalla Regione Siciliana, il museo monumentale a cielo aperto Magma di Librino, ideato dal maestro Antonio Presti con la Fondazione Fiumara d’Arte, si arricchisce di tre nuove. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Nuova opera per il museo “Magma” di Librino: nasce “La Porta dei sogni” - Nell’ambito della Triennale della Contemporaneità promossa dalla Regione Siciliana, il museo monumentale a cielo aperto MAGMA di Librino, ideato dal maestro ... msn.com scrive
Librino Museo aperto con tre opere volute da mecenate Presti - "Librino oggi è simbolo di una Sicilia che guarda avanti, che crede nel potere trasformativo della cultura, dell'arte e della bellezza. Come scrive ansa.it
Asteroide 20049 dedicato ad Antonio Presti, il mecenate della bellezza - L’intitolazione come riconoscimento per la realizzazione della Fiumara d’Arte, museo di sculture a cielo aperto, in Sicilia. Segnala quotidiano.net