Follia alla partita di calcio baby calciatori minacciati di morte dai genitori della squadra avversaria

Sui campi di calcio della provincia si registra un nuovo episodio che ben poco ha a che vedere con lo sport. Durante un match della categoria Under 19 alcuni giovani calciatori, ancora minorenni, sono stati minacciati di morte dai componenti della tifoseria avversaria, composta per la maggiore da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

