Folle fuga in Bmw nella notte | voleva incendiare un’auto Scoperto investe un uomo

Ravenna, 17 ottobre 2025 – È successo tutto in pochi attimi. Attimi di follia che hanno innescato un dramma che ha sconvolto la tranquilla sera di Porto Corsini, con un uomo investito e ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Il fatto è avvenuto ieri sera poco dopo le ore 21. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine intervenute sul posto, un uomo è arrivato a bordo della sua auto, una Bmw, in via 6 dicembre del lido. Aveva un'intenzione chiara: bruciare un'auto, per non si sa quale motivo. Infatti è sceso dalla sua Bmw con una bottiglia piena di benzina ma proprio mentre stava preparandosi ad incendiare l'auto è uscito di casa il padre del proprietario del mezzo.

