Folle fuga di un 33enne sotto l' effetto di eroina a Anzola d’Ossola l' epilogo dell' inseguimento della polizia
Un domese di 33 anni è stato denunciato per resistenza e guida sotto effetto di droga dopo un inseguimento ad Anzola d’Ossola. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
