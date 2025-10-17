Folla ai funerali dei tre carabinieri morti nell' esplosione nel Veronese

AGI - Sono già diverse centinaia le persone radunate in Prato della Valle, a Padova, di fronte a Santa Giustina, dove alle 16 si celebreranno i funerali di Stato dei tre carabinieri morti martedì nell'esplosione di Castel d'Azzano, a Verona. Il primo esponente del governo è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto che ha salutato le forze dell'ordine schierate. Il rito sarà celebrato da mons. Gianfranco Saba, ordinario militare per l'Italia, assieme al vescovo di Padova Claudio Cipolla. Giorgia Meloni è arrivata alla Basilica di Santa Giustina. Assieme alla premier tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa e della Camera Lorenzo Fontana, oltre ai ministri Guido Crosetto, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Matteo Piantedosi, Carlo Nordio, Andrea Abodi, Eugenia Roccella, Orazio Schillaci e Anna Maria Bernini. 🔗 Leggi su Agi.it

