Folla ai funerali dei tre carabinieri morti nell' esplosione nel Veronese

AGI - Sono  già  diverse centinaia le persone radunate in  Prato della Valle, a  Padova, di fronte a Santa Giustina, dove alle 16 si celebreranno i  funerali di Stato  dei tre  carabinieri  morti  martedì  nell'esplosione di  Castel d'Azzano, a  Verona. Il primo esponente del governo  è  stato il ministro della Difesa  Guido Crosetto  che ha salutato le  forze dell'ordine  schierate. Il rito  sarà  celebrato da mons.  Gianfranco Saba, ordinario militare per l'Italia, assieme al vescovo di Padova  Claudio Cipolla.  Giorgia Meloni è arrivata alla Basilica di Santa Giustina.  Assieme alla premier  tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa e della Camera Lorenzo Fontana, oltre ai ministri Guido Crosetto, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Matteo Piantedosi, Carlo Nordio, Andrea Abodi, Eugenia Roccella, Orazio Schillaci e Anna Maria Bernini. 🔗 Leggi su Agi.it

