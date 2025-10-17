Folla a funerali dei Carabinieri uccisi
16.16 Grande partecipazione a Padova per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell'esplosione durante lo sgombero di un casale a Castel D'Azzano. Presenti il presidente Mattarella, la premier Meloni, i presidenti delle Camere, ministri del governo e politici di entrambi gli schieramenti. Nel sagrato è schierato il picchetto d'onore di tutte le forze dell'ordine e dell'esercito. Commozione e applausi tra la folla all'arrivo dei feretri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I FUNERALI DI PAOLO TAORMINA | Una folla commossa dà l'ultimo addio al ventenne di Palermo https://gazzettadelsud.it/?p=2115120 - facebook.com Vai su Facebook
A #Palermo folla e commozione per i funerali di Paolo Taormina, il 21enne ucciso a colpi di pistola pochi giorni fa. Le parole dell'arcivescovo: "La violenza non si estirpa con gli eserciti". - X Vai su X
Funerali di Stato a Padova per i carabinieri uccisi, folla alla camera ardente. In arrivo Mattarella e Meloni - Nel piazzale della caserma dei carabinieri di via Rismondo a Padova, ieri, la prima ad entrare è l’auto che trasporta il feretro di Valerio Daprà. Come scrive ilmessaggero.it
Funerali di Stato a Padova per i carabinieri uccisi, applauso all'arrivo dei feretri. La diretta - Nel piazzale della caserma dei carabinieri di via Rismondo a Padova, ieri, la prima ad entrare è l’auto che trasporta il feretro di Valerio Daprà. Lo riporta ilmattino.it
Funerali oggi dei carabinieri uccisi nell’esplosione a Castel D’Azzano. Chiusa la camera ardente, la diretta - Il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni per l’ultimo saluto ai 3 militari Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it