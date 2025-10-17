Foliage autunnale Le mete per ammirarlo
Il foliage è uno dei spettacoli naturali più emozionanti e suggestivi. In autunno boschi, colline e sentieri si vestono di sfumature che vertono dal rosso ruggine al giallo miele fino al bronzo. Passeggiare all’aria aperta godendo di questo scenario denso di sfumature variegate e, avere come colonna sonora il crepitio delle foglie ad ogni passo, è un’esperienza unica e ricca di emozioni, difficili da definire. Il foliage consente di creare una sorta di connessione emotiva con la natura che muta inesorabilmente. Trasmette un senso di quiete e calma. Ci insegna il concetto del “rallentare” e “lasciare andare” per accogliere il nuovo, una trasformazione inedita della quale siamo noi i diretti protagonisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Chi non ama il foliage autunnale... beh, forse non è mai stato sul Lago di Endine! Condividete con noi i vostri scatti più belli di questa stagione incantevole! - facebook.com Vai su Facebook
? Foliage, brina e temperature sotto lo zero ? Per una buona domenica all’insegna dell’autunno più autentico! #livigno #tuttolivigno #autunno #meteolivigno #foliage - X Vai su X
I benefici del foliage: molto più di una passeggiata nei boschi - Il foliage d'autunno porta con sé i benefici della cromoterapia e il relax del forest bathing: come ottenere il massimo del benessere e del relax. Scrive tgcom24.mediaset.it
Foliage a Roma e nel Lazio: scopri i parchi, i borghi e i sentieri più belli dove ammirare i colori d’autunno - Scopri dove ammirare il foliage più bello di Roma e del Lazio: tra parchi, borghi e boschi che sembrano usciti da una fiaba. Riporta msn.com
Lo spettacolo del foliage in giro per il mondo: 13 posti iconici dove ammirare i colori dell’autunno - Antiche foreste e parchi naturali, dall’Europa fino al Giappone e agli Stati Uniti. Segnala quotidiano.net