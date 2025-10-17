Foliage a Roma e nel Lazio | scopri i parchi i borghi e i sentieri più belli dove ammirare i colori d’autunno
L’autunno 2025 è praticamente nel vivo e, ogni anno, questa stagione fa sì che Roma e tutto il Lazio si trasformino in una vera e propria tavolozza di colori. Tra gialli dorati e rossi accesi, ambrati aranci e toni del marroncino, le foglie danzano nell’aria e si accumulano a terra, trasformando i tanti parchi romani in veri e propri musei a cielo aperto. Ed è per questo che godersi il foliage è un’esperienza da non perdere sia a Roma che nei borghi magici del Lazio. Ma quali sono i luoghi più belli per ammirare i colori dell’autunno? Leggi anche: — Roma, la città eterna nasconde la strada più affascinante del mondo Foliage a Roma e nel Lazio: un paesaggio autunnale dai mille colori. 🔗 Leggi su Funweek.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Inizia la magia del foliage autunnale sulle pendici del Monte Fumaiolo, a 1.400 metri di quota, dove nasce il maestoso fiume Tevere, "sacro ai destini di Roma". Qui, tra boschi di faggio vestiti dei caldi colori dell’autunno, l’acqua pura sgorga dalla montagna se - facebook.com Vai su Facebook
Foliage a Roma e nel Lazio: guida ai luoghi più belli da visitare https://ift.tt/pFMkPJq - X Vai su X
Foliage a Roma e nel Lazio: i luoghi suggeriti per ammirare i colori delle foglie autunnali - In città, a Roma, ma anche intorno ai piccoli borghi nel Lazio, esistono posti di incantevole bellezza in cui ammirare il foliage d'autunno: ecco dove andare per farsi emozionare dall'autunno ... Segnala msn.com
Roma e l’ottobrata: la storia sorprendente dietro il “colpo di coda dell’estate” - Un termine che racconta feste antiche oltre ael tempo di ottobre. Come scrive msn.com