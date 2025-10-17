Arezzo, 17 ottobre 2025 – Il Museo Civico della Fraternita di Santa Maria – conosciuto anche come Museo di S. Eufemia – conclude nel fine settimana del 18 e 19 ottobre le celebrazioni dedicate ai suoi cinquant’anni di attività, con due appuntamenti di rilievo che intrecciano memoria, arte e cultura. Un traguardo importante per una delle istituzioni culturali più rappresentative di Foiano della Chiana, che dal 1975 custodisce un patrimonio di opere e di storia profondamente legate all’identità del territorio. Il Comune di Foiano della Chiana ha voluto celebrare questo anniversario con un ampio programma di eventi – “Incontri culturali, convegni, concerti e letture musicali” – che si è snodato tra i mesi di maggio e ottobre, coinvolgendo storici dell’arte, studiosi, musicisti e cittadini in un percorso di riscoperta della memoria e del valore della cultura come bene condiviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foiano chiude le celebrazioni per i 50 anni del Museo Civico della Fraternita