Foggia si ribella alle baby gang e scende in strada per Andrea | Fenomeno grave urge presa di coscienza

Foggiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due cortei in poche ore: in questo modo Foggia, nel tardo pomeriggio di oggi, 17 ottobre, scenderà in piazza contro il fenomeno delle baby-gang che da sempre hanno caratterizzato le serate e i fine settimana nei luoghi della movida, segnatamente in centro tra via Arpi e Piazza Mercato, dove si. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

foggia ribella baby gangPortiere 19enne massacrato di botte da baby gang a Foggia: “Calci e pugni senza alcun motivo” - Andrea Tigre, portiere della squadra di Calcio del Foggia Incedit è ora ricoverato in ospedale e dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico dopo ... Scrive fanpage.it

«Non me lo merito. Non ho fatto nulla»: Andrea, portiere del Foggia Incedit e studente di medicina preso a calci e pugni da una baby gang - Momenti di violenza e paura nel cuore del centro storico di Foggia, dove un giovane studente di medicina di 19 anni è stato brutalmente aggredito da una baby gang venerdì sera. Secondo leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Foggia Ribella Baby Gang