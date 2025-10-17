Fmi ricetta Kammer per l’Italia su rilancio Pil e riduzione debito

Roma, 17 ott. (askanews) – In Italia effettivamente la crescita economica “non è molto alta” questo “rende più difficile e far calare i livelli di debito. Speriamo che continuino a lavorare per ridurre i livelli di debito, facendo leva su produttività, crescita e risanamento dei conti”. Lo ha affermato il direttore del dipartimento europeo del Fmi, Alfred Kammer, rispondendo ad una domanda sulla Penisola durante una conferenza stampa in occasione delle assemblee autunnali a Washington. “Sul come migliorare la crescita, in generale appoggiamo il sostegno alla crescita dei redditi delle famiglie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

