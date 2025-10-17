Fmi avverte Ue | rischi da debito e dazi

19.30 L'Europa deve ritrovare "una maggior crescita di lungo termine" e "le soluzioni sono assolutamente alla sua portata", ma "i piani ambiziosi rischiano di venire annacquati". E' il monito del Fondo monetario internazionale. La prospettiva di crescita è "mediocre nel medio termine" e "i dazi stanno iniziando a colpire"."Incertezza e dazi toglieranno alla crescita Ue lo 0,5%". Si dia priorità ai "benefici comuni" e non a "angusti obiettivi nazionali",rischi per il debito. Fmi plaude all'Italia sul deficit:risultati "fantastici". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it