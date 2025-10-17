Florent in auro Gioielli per la Rosa d’oro di Pio II In mostra a Firenze le creazioni del master in Storia Design e Marketing del Gioiello

Arezzo, 17 ottobre 2025 – La XV Florence Biennale di Firenze ospita la mostra "Florent in auro. Gioielli per la Rosa d’oro di Pio II", l’esposizione presenta una selezione di lavori realizzati dalle allieve del master in Storia, Design e Marketing del Gioiello dell’Università di Siena – Campus di Arezzo. La mostra, curata dal direttore del master professor Paolo Torriti, docente del Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, è l’esito di un percorso formativo che unisce ricerca storica, progettazione e collaborazione con il distretto orafo aretino. Il tema di quest’anno, “La Rosa d’Oro donata da Papa Pio II alla città di Siena nel 1458”, ha ispirato i partecipanti al master nell’elaborare progetti originali, dai disegni ai prototipi, sviluppati successivamente in collaborazione con aziende e laboratori orafi durante lo stage finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Florent in auro. Gioielli per la Rosa d’oro di Pio II". In mostra a Firenze le creazioni del master in Storia, Design e Marketing del Gioiello

