Flessibilità alla greca | approvata la legge sulle 13 ore di lavoro al giorno

Il parlamento greco ha licenziato lo scorso 16 ottobre una controversa riforma del diritto del lavoro, che in sostanza consente ai datori del settore privato di far lavorare i propri dipendenti fino a 13 ore al giorno, pur imponendo una serie di limitazioni circa presupposti e confini temporali, ancorati a circostanze tassative e straordinarie, come carenza di personale o picchi stagionali. Tra i settori maggiormente interessati figurano turismo, agricoltura, retail. L’iniziativa legislativa è stata promossa dal governo conservatore di Atene, guidato da Nea Dimokratia, e sta suscitando non pochi interrogativi circa la conciliabilità del nuovo impianto normativo, ispirato ai ben noti principi di produttività e flessibilità, con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, oltre a creare un precedente che potrebbe fare da apripista per altre nazioni del vecchio continente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

