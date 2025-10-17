Flessibilità alla greca | approvata la legge sulle 13 ore di lavoro al giorno
Il parlamento greco ha licenziato lo scorso 16 ottobre una controversa riforma del diritto del lavoro, che in sostanza consente ai datori del settore privato di far lavorare i propri dipendenti fino a 13 ore al giorno, pur imponendo una serie di limitazioni circa presupposti e confini temporali, ancorati a circostanze tassative e straordinarie, come carenza di personale o picchi stagionali. Tra i settori maggiormente interessati figurano turismo, agricoltura, retail. L’iniziativa legislativa è stata promossa dal governo conservatore di Atene, guidato da Nea Dimokratia, e sta suscitando non pochi interrogativi circa la conciliabilità del nuovo impianto normativo, ispirato ai ben noti principi di produttività e flessibilità, con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, oltre a creare un precedente che potrebbe fare da apripista per altre nazioni del vecchio continente. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Le grandi conquiste del capitalismo La Grecia alza l’orario di lavoro: potrà arrivare fino a 13 ore al giorno Il governo ha difeso la misura come un passo verso una maggiore “flessibilità” del mercato del lavoro @Corriere - X Vai su X
La riforma che il partito Nuova Democrazia del premier Mitsotakis ha i numeri per approvare in Parlamento introduce per la prima volta in Ue la facoltà (con dei paletti) di aumentare il carico di lavoro. Una misura, assicura il governo, per offrire più flessibilità e - facebook.com Vai su Facebook
Tredici ore di lavoro al giorno e la Grecia torna cavia d’Europa. Ma andiamo tutti dalla stessa parte - Come non viene ricordato a sufficienza, dieci anni fa la Grecia fu la cavia delle peggiori sperimentazioni delle politiche di austerità, in obbedienza ai famigerati “Memorandum” imposti, al governo di ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Il Parlamento greco approva la legge sulla giornata lavorativa di 13 ore - La proposta presentata dal governo conservatore di Nea Dimokratia è stata approvata dal Parlamento ellenico, dove il partito detiene la maggioranza ... Lo riporta ilsole24ore.com
In Grecia giornata lavorativa da 13 ore: il Parlamento approva la legge - In Grecia approvata dal parlamento una legge che consente la giornata lavorativa da 13 ore nel settore privato, su base volontaria ... fanpage.it scrive