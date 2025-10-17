Il parlamento greco ha licenziato lo scorso 16 ottobre una controversa riforma del diritto del lavoro, che in sostanza consente ai datori del settore privato di far lavorare i propri dipendenti fino a 13 ore al giorno, pur imponendo una serie di limitazioni circa presupposti e confini temporali, ancorati a circostanze tassative e straordinarie, come carenza di personale o picchi stagionali. Tra i settori maggiormente interessati figurano turismo, agricoltura, retail. L’iniziativa legislativa è stata promossa dal governo conservatore di Atene, guidato da Nea Dimokratia, e sta suscitando non pochi interrogativi circa la conciliabilità del nuovo impianto normativo, ispirato ai ben noti principi di produttività e flessibilità, con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, oltre a creare un precedente che potrebbe fare da apripista per altre nazioni del vecchio continente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Flessibilità alla greca: approvata la legge sulle 13 ore di lavoro al giorno