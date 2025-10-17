Fiumicino chiuso il Ponte 2 Giugno per manutenzione

DTP di chiusura del Ponte 2 giugno per lavori di manutenzione ordinaria dalle 22 del 20 alle 06 del 21 ottobre Fiumicino, 17 ottobre 2025 – Per poter permettere le operazioni di pronto intervento e manutenzione ordinaria del “Ponte 2 giugno” del Comune di Fiumicino, sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria dalle ore 22:00 del 20 ottobre alle ore 06:00 del 21 ottobre: – chiusura temporanea al transito dell’impalcato del Ponte 2 giugno; preavviso di lavori in corso, limite di velocità 30 kmh; – divieto di sosta e fermata zona rimozione sul tratto interessato dai lavori. . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it