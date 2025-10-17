Fitness e moda | allenarsi non è mai stato così cool

Alla McFIT Fulvio Testi di Milano, un workout esplosivo tra sportivi e influencer firmati Kappa®, in una fusione perfetta tra wellness e stile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fitness e moda: allenarsi non è mai stato così cool

Scopri altri approfondimenti

Milano è la città del design e della moda, ma è anche un paradiso per gli appassionati di Pilates. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMilano.it . #attualitàmilano #fitness #milanoattualità #newsmilano #notiziemilano #pilates #sport #sportmilano - facebook.com Vai su Facebook

Fitness e bellezza: come allenarsi per risultati estetici duraturi - L’allenamento intenso senza ascoltare il proprio corpo può portare a stress, tensioni e persino infortuni. Si legge su gazzetta.it

Fitness Vr, allenarsi con la realtà aumentata è sempre più divertente - Ogni nuovo anno porta con sé dei propositi e uno di quelli che molti hanno fissato è quello di fare attività fisica. Secondo ilmattino.it

Fitness, torna il piacere di allenarsi in compagnia - Si parla sempre più di friendship recession, di recessione dell’amicizia, tradotto letteralmente. Lo riporta quotidiano.net