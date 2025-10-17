Firenze screening gratuito per la giornata mondiale della vista

Firenze, 17 ottobre 2025 - La prevenzione comincia da un gesto piccolo, rapido e indolore: misurare la pressione oculare. Un controllo di pochi minuti che può però fare la differenza tra vedere e non vedere più. In occasione della Giornata mondiale della vista, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Firenze (UICI), in collaborazione con la Fratellanza Militare, invita i cittadini a partecipare ad una giornata di screening gratuito della vista, in programma martedì 21 ottobre presso gli ambulatori della Fratellanza Militare, in piazza San Salvi 4, con orario 9-13 e 14-18. L’iniziativa, semplice ma di grande valore, punta a sensibilizzare sull’importanza dei controlli periodici per la prevenzione del glaucoma, una patologia tanto diffusa quanto silenziosa, spesso priva di sintomi fino alle fasi più avanzate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, screening gratuito per la giornata mondiale della vista

