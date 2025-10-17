Firenze rapina all’ufficio postale con una pistola scacciacani | arrestato 45enne grazie alle telecamere
Un 45enne è stato arrestato a Firenze per rapina aggravata e ricettazione dopo un colpo all'ufficio postale di Ugnano. Sequestrata una pistola scacciacani.
