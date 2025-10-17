Firenze presentazione del libro ‘Sui loro passi’ con Marco Vichi

Firenze, 17 ottobre 2025 - Nasce dal nesso sorprendente e indissolubile che lega i luoghi alla storia il volume Sui loro passi. Alcuni itinerari di guerra e Resistenza di Giada Kogovsek, e Letizia Fuochi. Il testo verrà presentato dallo scrittore Marco Vichi, in dialogo con le autrici, giovedì 22 ottobre, alle 17 nella Sala del Consiglio di Palazzo Medici Riccardi (via Cavour 9). Illustrato da Agnese Matteini e dedicato a sette itinerari e a storie di guerra e di Resistenza fra le strade e le piazze di Firenze, il volume nasce da un progetto dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea ed è stato pubblicato da I libri di Mompracem con il sostegno di Fondazione CR Firenze e di Banca d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

