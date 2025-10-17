Firenze | passeggiate per i nuovi genitori nelle strade dei quartieri

Passeggiare per le strade del quartiere, a Firenze, condividendo esperienze, osservando spazi e opportunità che la città è in grado di offrire. Il progetto 'Mumscapes', si legge in una nota, riprende vita e propone un ciclo di camminate partecipative, rivolte in particolare a futuri genitori ma anche a coloro che babbo e mamma lo sono diventati da poco, con bambini da 0 a 1 anno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

