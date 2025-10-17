Firenze | passeggiate per i nuovi genitori nelle strade dei quartieri
Passeggiare per le strade del quartiere, a Firenze, condividendo esperienze, osservando spazi e opportunità che la città è in grado di offrire. Il progetto 'Mumscapes', si legge in una nota, riprende vita e propone un ciclo di camminate partecipative, rivolte in particolare a futuri genitori ma anche a coloro che babbo e mamma lo sono diventati da poco, con bambini da 0 a 1 anno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
A passo lento tra le Biblioteche di Firenze! Sabato 18 ottobre, dalle ore 9.00, torna l’appuntamento con le Passeggiate della Salute — un’occasione per vivere la città in movimento, riscoprendo i suoi spazi, la sua storia e la sua vitalità. Tra gli otto perco - facebook.com Vai su Facebook
Passeggiate della Salute a Firenze: camminate gratuite in tutti i quartieri per benessere, socialità e scoperta della città. Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente. Info: https://bit.ly/46qdvSa #PasseggiateDellaSalute #BenessereFirenze #Cam - X Vai su X
Firenze, Mumscapes: tornano le passeggiate partecipative nei quartieri sulla genitorialità - Passeggiare per le strade del quartiere condividendo esperienze, osservando spazi e opportunità che la città è in grado di offrire. Come scrive 055firenze.it
Firenze, tornano le passeggiate urbane di ‘Fiorentini Fantastici' - Tornano 'I Fiorentini Fantastici' le passeggiate urbane alla scoperta delle vite di grandi personaggi fiorentini. Segnala lanazione.it