Firenze | passeggiate per i nuovi genitori nelle strade dei quartieri

Firenzepost.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passeggiare per le strade del quartiere, a Firenze, condividendo esperienze, osservando spazi e opportunità che la città è in grado di offrire. Il progetto 'Mumscapes', si legge in una nota, riprende vita e propone un ciclo di camminate partecipative, rivolte in particolare a futuri genitori ma anche a coloro che babbo e mamma lo sono diventati da poco, con bambini da 0 a 1 anno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze passeggiate per i nuovi genitori nelle strade dei quartieri

© Firenzepost.it - Firenze: passeggiate per i nuovi genitori nelle strade dei quartieri

News recenti che potrebbero piacerti

firenze passeggiate nuovi genitoriFirenze, Mumscapes: tornano le passeggiate partecipative nei quartieri sulla genitorialità - Passeggiare per le strade del quartiere condividendo esperienze, osservando spazi e opportunità che la città è in grado di offrire. Come scrive 055firenze.it

Firenze, tornano le passeggiate urbane di ‘Fiorentini Fantastici' - Tornano 'I Fiorentini Fantastici' le passeggiate urbane alla scoperta delle vite di grandi personaggi fiorentini. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Passeggiate Nuovi Genitori