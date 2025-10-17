Firenze il Dio Fluviale di Michelangelo torna all’Accademia delle Arti del Disegno
Firenze, 17 ottobre 2025 - Il Dio Fluviale di Michelangelo torna finalmente a casa. L’opera, concepita per le tombe medicee nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo, fu donata all’Accademia delle Arti del Disegno da Bartolomeo Ammannati nel 1583 per favorire lo studio dei giovani artisti, e viene ora riallestita nella sede dell’Accademia, in una sala appositamente progettata per esaltarne il valore artistico e culturale. Il recupero del capolavoro michelangiolesco è stato fortemente voluto dal Segretario Generale Giorgio Bonsanti, che ha seguito con costanza le vicende del modello negli ultimi anni, e condiviso dalla Presidente Cristina Acidini, che ha condotto con successo la campagna di raccolta fondi che lo ha reso possibile (Segretario tecnico Enrico Sartoni, assistente Laura Turchi). 🔗 Leggi su Lanazione.it
