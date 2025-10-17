Firenze Halloween alla Leopolda con un’esperienza sonora e visiva

Firenze, 17 ottobre 2025 – Dopo la prima data alla Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, venerdì 31 ottobre il Lattexplus Festival 2025 prosegue con un appuntamento dal forte impatto sonoro e visivo alla stazione Leopolda — uno spazio che nel tempo è diventato una vera e propria casa per le edizioni autunnali della manifestazione. Quella del 2025 sarà infatti la quarta edizione di Lattexplus alla Leopolda, a conferma di un legame sempre più solido con questo luogo simbolo della scena contemporanea fiorentina. Da spazio industriale a hub culturale, la Leopolda incarna l’innovazione e lo spirito del festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, Halloween alla Leopolda con un’esperienza sonora e visiva

