Firenze Daniele Di Bonaventura in concerto al museo dell' Opera del Duomo
Firenze, 17 ottobre 2025 - Il 30 ottobre, dalle ore 21:15, la rassegna A Jazz Supreme approda nella scenografica Sala del Paradiso del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze con Ritus, il nuovo progetto di Daniele Di Bonaventura. La collaborazione con l’Opera di Santa Maria del Fiore, giunta al suo quarto anno, si rinnova e si rafforza, portando il Musicus Concentus a proporre un ciclo di concerti ispirati alla natura come fonte di bellezza, spiritualità e riflessione musicale aperta alla città. In Ritus, le composizioni originali del bandoneonista si trasformano in un vero e proprio rito celebrativo, un percorso sonoro che intreccia l’intensità dei canti sacri con l’energia dei passi di danza dal sapore mediterraneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I pesanti adesivi contro Daniele Pradè in giro per Firenze L'articolo completo https://www.fiorentinanews.com/news/217680088582/foto-vattene-i-pesanti-adesivi-contro-prade-in-giro-per-firenze - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, Daniele Di Bonaventura in concerto al museo dell'Opera del Duomo - Il 30 ottobre, dalle ore 21:15, la rassegna A Jazz Supreme approda nella scenografica Sala del Paradiso del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze con Ritus, il nuovo progett ... Da lanazione.it
Daniele di Bonaventura con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini - Suggestivo concerto che spazia da arrangiamenti delle Tango Suite di Carlos Gardel ad un omaggio al compositore argentino Astor Piazzolla ... Lo riporta ravennaedintorni.it
Paolo Fresu, Daniele di Bonaventura e Pierpaolo Vacca - Un appuntamento imperdibile per gli amanti del grande jazz: sabato 5 luglio, alle 21, la suggestiva cornice del CineTeatro Junior a Sarnico ospiterà il concerto del duo Paolo Fresu, Daniele di ... Come scrive ecodibergamo.it