Firenze, 17 ottobre 2025 - Il 30 ottobre, dalle ore 21:15, la rassegna A Jazz Supreme approda nella scenografica Sala del Paradiso del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze con Ritus, il nuovo progetto di Daniele Di Bonaventura. La collaborazione con l’Opera di Santa Maria del Fiore, giunta al suo quarto anno, si rinnova e si rafforza, portando il Musicus Concentus a proporre un ciclo di concerti ispirati alla natura come fonte di bellezza, spiritualità e riflessione musicale aperta alla città. In Ritus, le composizioni originali del bandoneonista si trasformano in un vero e proprio rito celebrativo, un percorso sonoro che intreccia l’intensità dei canti sacri con l’energia dei passi di danza dal sapore mediterraneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Daniele Di Bonaventura in concerto al museo dell'Opera del Duomo