Firenze | coppia minaccia con un coltello autista del bus poi aggredisce due passanti

Pontassieve (Firenze), 17 ottobre 2025 – Episodio di violenza alla fermata dei bus di largo Alinari (a Firenze) da parte di una coppia, un uomo e una donna. Per salire sul bus senza biglietto, i due minacciano con un coltello l'autista, poi assalgono un passante e una ragazz a. I due aggressori, si sono poi allontanati, facendo perdere le tracce. È accaduto intorno alla mezzanotte, a due passi dalla stazione Santa Maria Novella. A dare l'allarme ai carabinieri è stato, un'ora più tardi, alla fermata di Pontassieve, l'autista del mezzo, che era diretto ad Arezzo, dipendente di un subconcessionario di Autolinee Toscane (At). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze: coppia minaccia con un coltello autista del bus, poi aggredisce due passanti

Approfondisci con queste news

FIRENZE TI ASPETTA! SUPER PROMOZIONE Prenota in coppia entro il 25 ottobre e pagate solo 55€ a persona! ? Risparmi subito e vivi un'esperienza indimenticabile! 2 NOVEMBRE – Un'intera giornata tra arte, storia e meraviglia! Hai mai sognato - facebook.com Vai su Facebook

Armato di un coltello entra in un ristorante e minaccia la titolare per rubare soldi e alcolici - Firenze, 2 ottobre 2025 – Un cittadino nepalese è stato arrestato martedì 30 settembre dai carabinieri di Firenze Rifredi per tentata estorsione, percosse, danneggiamento, resistenza a pubblico ... Come scrive lanazione.it

Picchia e minaccia il marito con un coltello: arrestata 46enne - Una donna salvadoregna di 46 anni è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti e lesioni ai danni del marito, picchiato e minacciato con un coltello da cucina per motivi di gelosia. Da milano.corriere.it

Minaccia con il coltello sanitari e agenti, arrestato a Bolzano - La Polizia di Stato ha arrestato ieri un cittadino algerino di 36 anni che prima ha minacciato alcuni operatori sanitari in via Maso della Pieve, a Bolzano, e che poi ha aggredito i poliziotti giunti ... Scrive ansa.it