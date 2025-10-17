Fiorentina Pioli | Kean buone sensazioni Commisso ci ha spronati

Sport.quotidiano.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 17 ottobre 2025 - Antivigilia particolare per Stefano Pioli, che domenica sera tornerà a San Siro da avversario dopo aver vinto lo Scudetto con i rossoneri. Si è partiti da qui nella conferenza stampa che si è tenuta nel Media Center del Viola Park. "Avrei voluto un altro momento per tornare a Milano. Non penso alle emozioni che inevitabilmente proverò domenica. Ritroverò uno stadio dove ho vissuto anni intensi e positivi. Non sto pensando a quello che accadrà a me domenica ma a quello che accadrà alla squadra". Gudmundsson, doppio rendimento. In Nazionale gioca meglio. "È chiaro che a lui hanno fatto bene queste due gare con l'Islanda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

fiorentina pioli kean buone sensazioni commisso ci ha spronati

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Pioli: "Kean, buone sensazioni. Commisso ci ha spronati"

News recenti che potrebbero piacerti

fiorentina pioli kean buoneFiorentina, le parole di Pioli in conferenza: “Pensavo ad un ritorno diverso a San Siro, Kean? Lavora per rientrare il prima possibile” - Fiorentina, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2025/2026, il tecnico dei Viola, Stefano Pioli, è intervenuto nella consueta conf ... Scrive gonfialarete.com

fiorentina pioli kean buoneFiorentina, Pioli verso il ritorno a San Siro: “Emozioni inevitabili, ma avrei scelto un altro momento” - Le parole dell'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, a pochi giorni dalla gara da grande ex contro il Milan ... Segnala gianlucadimarzio.com

fiorentina pioli kean buoneFiorentina, Pioli: "Ecco come sta Kean. Obiettivi? Dobbiamo solo pensare a migliorare questa classifica" - Per la settima giornata di campionato, la Fiorentina, ancora a secco di vittorie, sarà impegnata in trasferta contro il Milan. Lo riporta firenzetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Pioli Kean Buone