Fiorentina Kean | speranza di giocare a Milano Ok per Pongracic
FIRENZE – Passi in avanti di Moise Kean nel programma di recupero dopo la distorsione alla caviglia destra, rimediata sabato scorso durante la gara fra Estonia e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Pioli ha spiegato che l’attaccante, dopo i primi giorni di terapia in piscina, da ieri ha ripreso a lavorare sul . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
