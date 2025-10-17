Fiorentina Gudmundsson fortemente criticato Ora tocca a lui riportare in auge i viole

Fiorentina, Gudmundsson chiamato al salto di qualità: ora tocca a lui. La situazione attuale Alla Fiorentina è arrivato con grandi aspettative, ma per Albert Gudmundsson è giunto il momento di dimostrare davvero il suo valore. Tocca a lui prendersi le responsabilità, proprio come ha fatto in passato con il Genoa e come continua a fare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

