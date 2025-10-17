fiorello torna su rai1 con un blitz a sorpresa domenica 19 ottobre

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un ritorno inaspettato tra Tg1 e Affari Tuoi. Fiorello è pronto a tornare su Rai1 con una sorpresa televisiva che ha già acceso la curiosità del pubblico. Lo showman ha infatti annunciato un blitz domenicale, previsto per domenica 19 ottobre, nello spazio che separa il Tg1 delle 20 dal programma “Affari Tuoi”. Accanto a lui, come sempre, ci sarà l’inseparabile Fabrizio Biggio. L’annuncio è arrivato questa mattina alle 7:28, durante una diretta Instagram insieme al suo storico compagno di avventure. «La pubblicità dice che dal 20 ottobre saremo in diretta su Radio2, ma. attenzione al 19 ottobre, che è domenica: non in radio ma in televisione, su Rai1 », ha dichiarato Fiorello con il suo consueto sorriso ironico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

