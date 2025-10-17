Fiorello torna in Tv l’annuncio a sorpresa nella fascia dove non c’è niente La frecciata | Niente spot chi vuol capire capisce – Il video
Fiorello torna in tv e lo fa a modo suo: senza preavvisi ufficiali, senza campagne promozionali, solo con un video Instagram pubblicato all’alba. Lo showman ha annunciato che domenica 19 ottobre sarà su Rai1, nella fascia oraria che separa il Tg1 delle 20 da Affari tuoi. L’annuncio è arrivato questa mattina alle 7.28, durante una diretta social insieme al fidato Fabrizio Biggio. Dove e quando vederlo. «La pubblicità dice che dal 20 ottobre saremo in diretta su Radio2 ma. Attenzioniamo il 19 ottobre che è domenica, non in radio ma in televisione, su Rai1», ha spiegato Fiorello con il suo consueto tono sornione. 🔗 Leggi su Open.online
