Fiorello svela il ritorno di La Pennicanza | sorpresa su Rai 1 il 19 ottobre

Rosario Fiorello annuncia il ritorno del suo show La Pennicanza: una sorpresa attende il pubblico di Rai 1 domenica 19 ottobre, prima del ritorno in radio il giorno successivo su Radio 2. Il ciclone Fiorello è pronto a tornare. Dopo settimane di voci e promo trasmessi sulle reti Rai, è arrivato l'annuncio ufficiale direttamente dai social: dal 20 ottobre Rosario Fiorello tornerà su Radio2 con La Pennicanza, il programma che lo scorso anno aveva conquistato il pubblico con la sua leggerezza e il suo umorismo irresistibile. Accanto a lui, come sempre, ci sarà Fabrizio Biggio, suo inseparabile compagno d'avventure.

