Fiorello svela il ritorno di La Pennicanza | sorpresa su Rai 1 il 19 ottobre
Rosario Fiorello annuncia il ritorno del suo show La Pennicanza: una sorpresa attende il pubblico di Rai 1 domenica 19 ottobre, prima del ritorno in radio il giorno successivo su Radio 2. Il ciclone Fiorello è pronto a tornare. Dopo settimane di voci e promo trasmessi sulle reti Rai, è arrivato l'annuncio ufficiale direttamente dai social: dal 20 ottobre Rosario Fiorello tornerà su Radio2 con La Pennicanza, il programma che lo scorso anno aveva conquistato il pubblico con la sua leggerezza e il suo umorismo irresistibile. Accanto a lui, come sempre, ci sarà Fabrizio Biggio, suo inseparabile compagno d'avventure. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
Attesissimo, ecco il nuovo lavoro di Catena Fiorello Galeano che ci presenta nuovamente una donna forte e indipendente, avanti per il suo tempo, che sfida i pregiudizi della Sicilia del secolo scorso. . . Maria Sentimento in paese è una donna chiacchierata: or - facebook.com Vai su Facebook
Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza: "Dopo il Tg1 ma prima dei pacchi". Scopri tutte le novità - Fiorello torna in televisione e, come da tradizione, lo fa a modo suo: senza annunci ufficiali, senza trailer o grandi spot, ma con un video pubblicato all’alba sul suo profilo Instagram. Lo riporta corrieredellumbria.it
La Pennicanza su Rai Radio 2, Fiorello e Biggio tornano il 20 ottobre: la novità e l’orario di messa in onda - Le puntate del programma saranno in onda dal lunedì al venerdì, dalle 13:45 alle 14:30. Come scrive maridacaterini.it
Fiorello annuncia il ritorno di "La Pennicanza": “Ma ci vediamo prima in tv” - Rosario Fiorello in un post sui social con l'amico e collega Fabrizio Biggio saluta i follower con un appuntamento "misterioso" ... Si legge su msn.com