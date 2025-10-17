Fiorello su Rai 1 prima di Affari Tuoi
Era arrivato a schiaffo a maggio su Rai Radio2 senza alcun annuncio; questa volta arriva sempre a sorpresa ma in grande stile: La Pennicanza di Fiorello debutterà domenica sera su Rai 1, tra il TG1 delle 20 e Affari Tuoi, prima del ritorno in Radio previsto il giorno successivo. La pubblicità (de La Pennicanza, ndDM) dice che dal 20 ottobre saremo in diretta su Radio2 ma. Attenzioniamo il 19 ottobre che è domenica, non in radio ma in televisione, su Rai 1 spiazza Fiorello in una diretta Instagram con il ‘socio’ Fabrizio Biggio. Mattina può essere? No. Pomeriggio? No. TG1? No, dopo il TG1 ma prima dei pacchi? Tra TG1 e pacchi non c’è niente . 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
