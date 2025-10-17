Fiorello domenica sera su Rai 1 | l’annuncio a sorpresa | VIDEO

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre, subito dopo il Tg1 ci sarà una piccola sorpresa da parte di Fiorello e Biggio per pubblicizzare La pennicanza, che partirà in radio lunedì 20, dalle 13.40 L'articolo Fiorello domenica sera su Rai 1: l’annuncio a sorpresa VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

fiorello domenica sera su rai 1 l8217annuncio a sorpresa video

© Ildifforme.it - Fiorello domenica sera su Rai 1: l’annuncio a sorpresa | VIDEO

