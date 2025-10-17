Fiorello con Biggio blitz domenica sera su Rai1 Tra Tg e pacchi spunta La pennicanza

Fiorello torna su Rai1. Lo farà 'a sorpresa' domenica 19 ottobre nello spazio tra il Tg1 e Affari tuoi. L'annuncio in una diretta Instagram con il sodale Biggio stamattina alle ore 7,28. "La pubblicità dice che dal 20 ottobre saremo in diretta su Radio2 ma. Attenzioniamo il 19 ottobre che è domenica, non in radio ma in televisione, su Rai1", dice Fiorello sornione. "Mattina può essere? No. Pomeriggio?.

