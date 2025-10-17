Fintecna Moroello Diaz nuovo presidente
Il consiglio d’amministrazione di Fintecna ha nominato Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini come nuovo presidente della società interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti attiva principalmente nella gestione di liquidazioni e nel supporto alla Pubblica Amministrazione per la razionalizzazione delle partecipazioni non più strategiche. Chi è Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini. Diaz vanta una lunga esperienza nei settori immobiliare, energia, asset management e finanza. Attualmente amministratore delegato di Holding Immobiliare Pallavicini, presidente di Aon Italia e consigliere di amministrazione di Webuild e Poste Vita, è anche Consigliere dell’Ambasciata del Sovrano Ordine di Malta presso la Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Lettera43.it
