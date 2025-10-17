Finta estetista senza licenza scoperta in un garage a Imola | A rischio la salute dei clienti

Un’estetista abusiva è stata scoperta in un garage a Imola. La responsabile lavorava senza nessuna autorizzazione. Sequestrati materiali non certificati e strumenti da lavoro. Secondo la Guardia di Finanza, l’attività comportava rischi per la salute dei clienti e violava le norme fiscali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

