Fino a 7.700 euro al metro quadro per una casa vacanza | i prezzi nei lidi ravennati e dove conviene investire
Il mercato delle case vacanze è sempre vivo nel Ravennate, dove i prezzi vedono nuovi rialzi. Questo perché, nonostante un calo delle compravendite, la domanda di seconde case si mantiene vivace: complice forse la forte richiesta di turisti dall'estero, con la Riviera romagnola che continua ad. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Escluso l’effetto ipotizzato dello sconto fiscale fino a 200 mila euro di reddito. Un po’ più leggera la stangata a carico del settore finanziario. Per i pensionati nel 2026 solo 400 milioni di euro, poi verrà sterilizzato l’aumento della età pensionabile nel 2027 - facebook.com Vai su Facebook
No tax area fino a 12.000 euro (oggi è 5.500 per partite iva e 8.500 per dipendenti). Che ne dite? - X Vai su X