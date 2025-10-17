Fino a 15 metri d' altezza e 6 di diametro | come sarà l' albero di Natale naturale di piazza Duomo

Il Comune di Como ha approvato l’avviso pubblico per cercare sponsor tecnici che realizzino il grande albero di Natale naturale in Piazza Duomo e, in alternativa o aggiunta, alcune installazioni artistiche per le festività 2025-2026 (accese dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026). L’iniziativa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Fino a 15 metri d'altezza e 6 di diametro: come sarà l'albero di Natale naturale di piazza Duomo - Il Comune di Como ha approvato l'avviso pubblico per cercare sponsor tecnici che realizzino il grande albero di Natale naturale in Piazza Duomo e, in alternativa o aggiunta, alcune installazioni artis ...

