Fine vita ok del giudice al macchinario ‘Libera’ | Ora posso scegliere davvero
(Adnkronos) – 'Libera' potrà ricorrere al suicidio assistito. Il giudice del tribunale di Firenze ha ordinato alla Asl di fornire alla donna toscana di 55 anni, affetta da sclerosi multipla primaria progressiva, la strumentazione e i farmaci per il suicidio assistito entro 15 giorni. "Da anni sono immobile in un letto e vivo una sofferenza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
