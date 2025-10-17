Fine vita Libera dopo l’ordine del giudice sul macchinario | Spero finalmente di poter scegliere davvero È la mia libertà
“Da anni sono immobile in un letto e vivo una sofferenza senza tregua. Oggi spero, finalmente, di poter scegliere davvero: di essere io, anche se paralizzata, con l’aiuto della tecnologia, ad azionare il dispositivo che porrà fine al mio dolore. È la mia libertà, fino alla fine”. “Libera”, la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
