Dopo 40 anni finisce la bella avventura imprenditoriale di Zanzini Bike (Cicli Zanzini). Lo storico negozio rivenditore di attrezzatura e abbigliamento sportivo, dedicato al mondo delle due ruote (bici da corsa, mountain bike e bici elettriche) ha chiuso definitivamente i battenti. Partito come punto officina per auto, negli anni Ottanta, oggi Luciano e Danila Zanzini, i proprietari, hanno deciso di andare in pensione e di chiudere definitivamente il negozio di via Panzini, uno dei punti di riferimento degli appassionati di bici locali ma anche di tanti turisti e stranieri. "Dopo tutti questi anni era giunto il momento di chiudere – dice il titolare Luciano –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fine corsa: Cicli Zanzini chiude dopo 40 anni