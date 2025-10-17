Finanziaria 2026 dagli stipendi alla sanità | cosa cambia L’annuncio di Giorgia Meloni
Il Consiglio dei ministri si è concluso dopo poco più di un’ora e venti e ha dato ufficialmente il via libera alla legge di Bilancio per il 2026. La riunione a Palazzo Chigi ha sancito l’approvazione del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e del bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Una manovra che, come ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “vale 18,7 miliardi e risponde alle esigenze delle imprese e delle famiglie”. Parole che arrivano al termine di una riunione densa di decisioni e che aprono la strada a un provvedimento che, secondo il governo, mantiene continuità con gli indirizzi economici degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Manovra 2026, dal taglio dell'Irpef alle pensioni: ecco le misure approvate. Meloni: "Per le famiglie 1,6 miliardi in più" - Si tratta di una legge di bilancio "molto seria ed equilibrata, che va letta nel solco di quelle precedenti", ha spiegato la presidente del Consiglio ... Segnala today.it
Manovra 2026, dalla flat tax al taglio dell'Irpef: come cambiano gli stipendi - Il governo sta mettendo a punto gli ultimi ritocchi alla Manovra 2026, il cui fulcro è il taglio dell'Irpef, con un abbassamento dello scaglione dal 35% al 33% . Secondo tg24.sky.it
Legge di Bilancio 2026, il Consiglio dei ministri approva la Manovra finanziaria - La riunione che aveva all’ordine del giorno la Manovra, secondo quanto trapela, è durata oltre un’ora Il Consiglio dei ministri ... Lo riporta tg24.sky.it