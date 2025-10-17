Finanziaria 2026 dagli stipendi alla sanità | cosa cambia L’annuncio di Giorgia Meloni

Il Consiglio dei ministri si è concluso dopo poco più di un’ora e venti e ha dato ufficialmente il via libera alla legge di Bilancio per il 2026. La riunione a Palazzo Chigi ha sancito l’approvazione del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e del bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Una manovra che, come ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “vale 18,7 miliardi e risponde alle esigenze delle imprese e delle famiglie”. Parole che arrivano al termine di una riunione densa di decisioni e che aprono la strada a un provvedimento che, secondo il governo, mantiene continuità con gli indirizzi economici degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it