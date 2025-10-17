Finanza blitz in vari negozi | scoperti 8 lavoratori ' in nero' Sequestrati 1.200 prodotti
Otto lavoratori in nero ed oltre 1.200 articoli non a norma sequestrati. E’ il corposo resoconto dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza portati a termine nell’ultimo periodo in occasione dei principali eventi musicali ed enogastronomici del territorio.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
