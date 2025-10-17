Finali Mondiali Ferrari | ecco tutte le auto che scenderanno in pista
Accanto alle 296 Challenge protagoniste del monomarca, le Finali Mondiali Ferrari sono l'occasione per vedere in pista le F1 storiche dei clienti, le 499P Modificata e le vetture del programma XX riservate ai track day. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
MUGELLO, 24-26 ottobre 2025! Ci vediamo alle Finali Mondiali FERRARI: l’evento conclusivo della stagione ti aspetta in pista! #Ferrari #FinaliMondiali #ScuderiaFerrari #FerrariChallenge #Ferrari499P #FerrariHypercar #FerrariEndurance #FerrariRaces - facebook.com Vai su Facebook
T-Minus 1 week until Finali Mondiali #FerrariFM25 #FerrariEndurance #FerrariRaces - X Vai su X
Finali Mondiali Ferrari: ecco tutte le auto che scenderanno in pista - Accanto alle 296 Challenge protagoniste del monomarca, le Finali Mondiali Ferrari sono l'occasione per vedere in pista le F1 storiche dei clienti, le 499P Modificata e le vetture del programma XX rise ... Come scrive gazzetta.it
Finali Mondiali Ferrari 2025 al Mugello: il programma e come partecipare - Le Finali Mondiali Ferrari 2025 si terranno al Mugello dal 21 al 26 ottobre: accesso libero per i tifosi in una settimana tutta rossa ... Si legge su f1ingenerale.com
Finali Mondiali, che show! - Spettacolo nello spettacolo delle Finali Mondiali è l’atteso Ferrari Show che arriva al culmine di una settimana di eventi esclusivi e sfide adrenaliniche sotto il segno del Cavallino Rampante. Lo riporta ferrari.com