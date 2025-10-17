Figlia deruba infermiera e medico mentre operano la madre a Catania così ha messo a segno i colpi | arrestata
Donna ferrarese arrestata a Catania per furto aggravato: rubava a medici e infermieri nella clinica dove assisteva la madre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
